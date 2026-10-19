У Львові викрили "родинний бізнес" на наркотиках

Фото: Національна поліція

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

53-річний львів'янин залучив до схеми чоловіків віком 56, 59 та 63 роки. Зловмисники вирощували нарковмісні рослини на спеціально підготовленій земельній ділянці, розташованій у безлюдній та важкодоступній місцевості на території.

Продажем "товару" займалась ціла родина: 46-річний чоловік, його 44-річна дружина та їх син віком 19 років. Як з'ясували правоохоронці, зловмисники очистили ділянку від зайвої рослинності, проклали до неї стежку, провели воду та змонтували систему поливу. Згодом з конопель вони виготовлювали наркотичний засіб канабіс.

"Максимальне покарання, що загрожує підозрюваним - позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті викрили та ліквідували канал постачання наркотичних засобів до Коломийської виправної колонії. 35-річний мешканець Калуша закуповував наркотичні речовини, маскував їх у цукерках та паштеті, після чого надсилав поштові відправлення до колонії.