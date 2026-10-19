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19 жовтня 2026, 17:30

Київське метро після обстрілу: коли відновлять рух і що зі станцією "Чернігівська"

19 жовтня 2026, 17:30
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Фото: Віталій Кличко
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У Києві планують увечері відновити рух поїздів між станціями метро "Лісова" та "Академмістечко", які тимчасово не працюють через пошкодження інфраструктури внаслідок російського обстрілу

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації, передає RegioNews.

На станції "Чернігівська" вже прибрали розбите скло та будівельне сміття. Наразі фахівці завершують ремонт пошкоджених колій і контактної рейки, а також відновлюють системи електропостачання та управління рухом поїздів. Саме ці роботи є найскладнішими й тривають із ночі.

Під час повітряних тривог працівники змушені переривати ремонт і переходити в укриття, що впливає на темпи відновлення. Попри це, фахівці продовжують роботи, щоб якнайшвидше відновити рух на пошкодженій ділянці.

Щоб компенсувати тимчасові обмеження в роботі метро та покращити сполучення між районами міста, на маршрутах № 1-М і № 118 збільшили кількість автобусів.

Зокрема, на тимчасовий маршрут № 1-М додали три автобуси, які курсуватимуть між станціями метро "Лісова" та "Дарниця", а також 12 автобусів на маршруті від "Лісової" до станції "Палац спорту".

Це має забезпечити сполучення з центральною частиною Києва, зокрема під час повітряних тривог, і водночас зменшити навантаження на станцію метро "Дарниця".

Нагадаємо, в ніч на 19 жовтня Росія атакувала Київ ракетами. Унаслідок ворожої атаки загинула 21-річна дівчина, повідомлялося про шістьох постраждалих.

Пошкоджена одна зі станцій метро на лівому березі столиці: наземні станції "Чернігівська" та "Лісова" на червоній гілці будуть тимчасово зачинені на вхід і вихід.

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