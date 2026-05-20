Антимонопольний оштрафував компанії з орбіти екс-директора Київського метрополітену Брагінського

Антимонопольний комітет оштрафував компанії, пов’язані з ексдиректором Київського метрополітену. Йдеться про 1,3 мільйона гривень за змову на тендерах

Про це повідомляє Bihus.Info, передає RegioNews.

Тепер Антимонопольний комітет, крім штрафу, заборонив компаніям, пов'язаним з ексдиректором Київського метрополітену Брагінським, протягом трьох років брати участь у тендерах. Йдеться про ТОВ "99 продакшн" і ФОП Світлани Ільїної.

Журналісти зауважили, що Світлана Ільїна була головною бухгалтеркою ТОВ "Спецодяг України". Спочатку власницею та директоркою компанії була мати Брагінського, а згодом – його сестра. За даними у Prozorro, цей ФОП отримав тендери на 17 мільйонів гривень.

Також Ільїна конкурувала з ТОВ "99 продакшн". Власником туь виявився давній бізнес-партнер Брагінського Кирило Кривець, а директоркою у 2016–2018 роках – двоюрідна сестра Брагінського. Ця компанія роками постачала одяг Київському метрополітену. Це контракти на 18 мільйонів гривень. Контракти почались після того, як підприємство очолив Віктор Брагінський.

АМКУ розглянув справу та встановив, що "конкуренти" дійсно порушили законодавство про захист від економічної конкуренції. Зокрема, комітет навклав штрафи на загальну суму 1,3 млн грн: ТОВ "99 продакшн" оштрафували на 796 тис. грн, а Світлану Ільїну – на 575 тис. грн. Тепер ці компанії не можуть брати участь у тендерах протягом трьох років.

Нагадаємо, також минулого року правоохоронці повідомили про підозру директору будівельної компанії через завищення вартості робіт на ремонті електроліній метрополітену.