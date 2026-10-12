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Суд виніс вирок жителю столиці, який повідомив на спецлінію 102 про підготовку вибуху. Інцидент стався у квітні цього року в Дніпровському районі Києва

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

П'яний чоловік зателефонував до поліції та погрожував підірвати гранату у багатоповерхівці. Спецпризначенці затримали зловмисника за місцем проживання. Під час обшуку жодних боєприпасів правоохоронці не виявили, а свій вчинок затриманий пояснити не зміг.

Фігуранту оголосили підозру за ч. 1 ст. 259 КК України (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху).

Наразі суд призначив чоловікові покарання у вигляді двох років позбавлення волі.

Нагадаємо, у вересні у Києві чоловік підірвав гранату через неповернутий борг. Внаслідок вибуху обидва учасники конфлікту отримали поранення. Також постраждали троє місцевих мешканців, які сиділи поруч на лавці.