10:40  11 жовтня
На Рівненщині помер 13-річний хлопчик, поранений під час російської атаки
09:13  12 жовтня
Смертельна ДТП на Закарпатті: легковик зіткнувся з вантажівкою на Абранському перевалі
08:45  12 жовтня
На Львівщині чоловік вдарив військового ТЦК ножем у шию
UA | RU
UA | RU
12 жовтня 2026, 10:57

У Києві засудили чоловіка, який погрожував підірвати гранату в багатоповерхівці

12 жовтня 2026, 10:57
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: pixabay
Читайте также
на русском языке

Суд виніс вирок жителю столиці, який повідомив на спецлінію 102 про підготовку вибуху. Інцидент стався у квітні цього року в Дніпровському районі Києва

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

П'яний чоловік зателефонував до поліції та погрожував підірвати гранату у багатоповерхівці. Спецпризначенці затримали зловмисника за місцем проживання. Під час обшуку жодних боєприпасів правоохоронці не виявили, а свій вчинок затриманий пояснити не зміг.

Фігуранту оголосили підозру за ч. 1 ст. 259 КК України (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху).

Наразі суд призначив чоловікові покарання у вигляді двох років позбавлення волі.

Нагадаємо, у вересні у Києві чоловік підірвав гранату через неповернутий борг. Внаслідок вибуху обидва учасники конфлікту отримали поранення. Також постраждали троє місцевих мешканців, які сиділи поруч на лавці.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ події суд Граната погроза багатоповерхівка вирок
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
01 жовтня 2026
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Першими постраждали аграрії, далі пішли АЗС та логістичні центри, Дата-групи й інтернет-провайдери, а також виробники ліків, текстилю, постачальники спортивного інвентарю
28 вересня 2026
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
За останні роки в Україні значно скоротилася кількість лікарів та медсестер. Медичних працівників не задовольняє зростаюче навантаження і низькі зарплати, які у більшості не змінювалися з 2023 року. У...
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
У двох районах Києва зафіксовано падіння уламків БпЛА
12 жовтня 2026, 12:11
Кількість постраждалих від ранкових атак на Харків зросла до 19 людей
12 жовтня 2026, 11:40
"Я тут до чого?": глава ДБР Сухачов про 143 об'єкти нерухомості брата
12 жовтня 2026, 11:28
Через бойові дії та негоду знеструмлені споживачі в шести областях – Міненерго
12 жовтня 2026, 11:25
Ворог вдарив по Дніпру: вибуховою хвилею пошкоджена багатоповерхівка (Оновлено)
12 жовтня 2026, 11:06
На Львівщині перекинувся автомобіль: серед трьох постраждалих – дитина
12 жовтня 2026, 10:59
У Києві повністю відновили водопостачання: що відомо
12 жовтня 2026, 10:52
На Чернігівщині внаслідок ворожих атак спалахнули пожежі у підприємстві та будинку
12 жовтня 2026, 10:45
Росіяни вдарили по ще одній багатоповерхівці у Харкові: є постраждалі
12 жовтня 2026, 10:29
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Всі публікації »
Сергій Фурса
Микола Княжицький
Віктор Шлінчак
Всі блоги »