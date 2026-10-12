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Суд вынес приговор жителю столицы, сообщившему на спецлинию 102 о подготовке взрыва. Инцидент произошел в апреле этого года в Днепровском районе Киева

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Пьяный мужчина позвонил в полицию и угрожал взорвать гранату в многоэтажке. Спецназовцы задержали злоумышленника по месту жительства. Во время обыска никаких боеприпасов правоохранители не обнаружили, а свой поступок задержанный объяснить не смог.

Фигуранту объявили подозрение по ч. 1 ст. 259 УК Украины (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве).

Суд назначил мужчине наказание в виде двух лет лишения свободы.

Напомним, в сентябре в Киеве мужчина взорвал гранату из-за невозвращенного долга. В результате взрыва оба участника конфликта получили ранения. Также пострадали трое местных жителей, сидевших рядом на скамейке.