Фото: поліція

Подія сталася 4 вересня у парку на вулиці Чорнобильській у Святошинському районі столиці. Поліцейські затримали зловмисника

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Правоохоронці встановили, що чоловік прийшов до 56-річного знайомого з вимогою повернути грошовий борг. Під час суперечки на вулиці фігурант дістав бойову гранату та кинув її під ноги боржнику.

Внаслідок вибуху обидва учасники конфлікту дістали важкі осколкові поранення ніг та живота й потрапили до реанімації.

Крім того, травмувалися троє місцевих мешканців, які сиділи поруч на лавці (21-річна дівчина та чоловіки 27 і 38 років). Двом із них медики надали допомогу на місці, одного потерпілого госпіталізували.

Фігуранту оголосили підозру. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, на Миколаївщині судитимуть військового за вбивство дружини та поранення дітей. Він надіслав дружині посилку з продуктами, у яку сховав саморобну вибухівку.