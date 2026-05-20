В Одесі на 15 поверсі багатоповерхівки знешкодили нерозірваний БпЛА з 50 кг вибухівки
У Одесі рятувальники та вибухотехніки знешкодили російський безпілотник, який влучив у 24-поверховий житловий будинок і застряг у фасаді на рівні 15 поверху
Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.
Найбільшу небезпеку становила фугасно-запалювальна бойова частина дрона з понад 50 кг вибухівки, яка не здетонувала.
Через це будинок опинився під загрозою.
Рятувальники та поліцейські провели складну спецоперацію: за допомогою колінчатого підйомника вибухотехнік Нацполіції вручну розрядив і вилучив бойову частину зі стіни будинку.
Після цього фахівці радіаційного, хімічного та біологічного захисту ДСНС перевірили уламки дрона на наявність небезпечних речовин і радіаційного фону. Згодом сапери безпечно транспортували бойову частину для контрольованого знищення.
Завдяки діям рятувальників і правоохоронців загрозу для мешканців будинку вдалося повністю ліквідувати.
