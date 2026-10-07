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07 жовтня 2026, 09:13

Посеред двору в Києві лежить нездетонована балістична ракета

07 жовтня 2026, 09:13
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Фото: Національна поліція
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У Дарницькому районі Києва поліція та рятувальники проводять складне розмінування нездетонованої балістичної ракети, яку російські війська запустили по столиці цієї ночі

Про це повідомила поліція Києва, передає RegioNews.

Небезпечний боєприпас виявили серед житлових будинків. Наразі на місці працюють вибухотехніки столичної поліції та підрозділи ДСНС.

Фахівці мають вилучити бойову частину ракети та транспортувати її для подальшого знешкодження на полігоні.

Доступ громадян до території, де проводять роботи, обмежили.

Поліція закликає киян не наближатися до місця проведення розмінування. У разі виявлення інших підозрілих предметів необхідно негайно повідомляти за номерами 101 або 102.

Нагадаємо, в ніч на 7 жовтня Київ зазнав атаки російськими балістичними ракетами. Внаслідок удару зафіксовано влучання в трьох районах столиці. В Дарницькому районі загинули двоє людей.

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