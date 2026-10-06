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06 жовтня 2026, 07:57

Епідсезон стартував: у Києві за тиждень захворіли майже 6,7 тисячі людей

06 жовтня 2026, 07:57
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У Києві за перший тиждень епідемічного сезону грипу та ГРВІ захворіли 6 694 людини, з них 3 657 дітей та 3 037 дорослих

Про це повідомляє КМДА, передає RegioNews.

Серед школярів зафіксували 1 947 випадків захворювання. COVID-19 діагностували у чотирьох дорослих.

За тиждень до медичних закладів госпіталізували 87 пацієнтів із грипом та ГРВІ, серед них 67 дітей і 20 дорослих. Із двох госпіталізованих через COVID-19 – обоє дорослі.

Тижневий показник захворюваності становив 226,7, що на 58,6% нижче середнього рівня інтенсивності.

За звітний період летальних випадків не зареєстрували.

Нагадаємо, в кінці вересня в Україні стартував епідемічний сезон грипу та інших гострих респіраторних вірусних інфекцій. Сезон посиленого епіднагляду триватиме до 23 травня 2027 року. У цей період традиційно зростає захворюваність на грип та інші респіраторні інфекції.

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