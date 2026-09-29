Грип та ГРВІ: в Україні розпочався новий епідемічний сезон

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В Україні стартував епідемічний сезон грипу та інших гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ) 2026-2027 років

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я, передає RegioNews.

Сезон посиленого епідеміологічного нагляду триватиме до 23 травня 2027 року. У цей період традиційно зростає захворюваність на грип та інші респіраторні інфекції.

У ЦГЗ зазначають, що епідеміологічний нагляд дозволяє своєчасно виявляти зміни в ситуації із захворюваністю та реагувати на них. Зокрема, фахівці можуть заздалегідь помітити початок епідемічного підйому та підготувати медичну систему до можливого збільшення кількості пацієнтів.

Дані епіднагляду також використовують для інформування медиків і населення, організації профілактичних заходів та своєчасного виявлення нових або потенційно небезпечніших вірусів.

Такі заходи мають допомогти стримувати поширення інфекцій, зменшувати кількість тяжких випадків захворювання та навантаження на систему охорони здоров’я.

Нагдаємо, Міністерство охорони здоров'я найближчим часом очікує поставку вакцин проти грипу. Вони щороку оновлюють відповідно до штамового складу. Цьогоріч препарати також оновили та перереєстрували в Україні.

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