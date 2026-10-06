Эпидсезон стартовал: в Киеве за неделю заболели почти 6,7 тысяч человек
В Киеве за первую неделю эпидемического сезона гриппа и ОРВИ заболели 6694 человека, из них 3657 детей и 3037 взрослых
Об этом сообщает КГГА, передает RegioNews.
Среди школьников зафиксировали 1947 случаев заболевания. COVID-19 диагностировали у четырех взрослых.
За неделю в медицинские учреждения госпитализировали 87 пациентов с гриппом и ОРВИ, среди них 67 детей и 20 взрослых. Из двух госпитализированных через COVID-19 – оба взрослых.
Недельный показатель заболеваемости составил 226,7, что на 58,6% ниже среднего уровня интенсивности.
За отчетный период летальные случаи не зарегистрировали.
Напомним, в конце сентября в Украине стартовал эпидемический сезон гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций. Сезон усиленного эпиднадзора продлится до 23 мая 2027 года. В этот период традиционно растет заболеваемость гриппом и другими респираторными инфекциями.
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