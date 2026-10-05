Атака РФ на Київ 2 жовтня: у лікарні помер 33-річний чоловік

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У Києві в лікарні помер 33-річний чоловік, який постраждав унаслідок атаки російського безпілотника на багатоповерховий будинок у Дарницькому районі 2 жовтня

Про це повідомила речниця Київської МВА Катерина Поп в ефірі телебачення, передає RegioNews.

За її словами, чоловік отримав поранення внаслідок удару БпЛА по житловому будинку та згодом помер у лікарні.

"Щиро співчуваємо близьким та всім, хто знав загиблого", – зазначила Поп.

Також речниця нагадала, що внаслідок атаки РФ напередодні на об'єкт транспортної інфраструктури Києва постраждали двоє людей. Одному з них медичну допомогу надали на місці, іншого госпіталізували.

Наразі стан обох постраждалих стабільний.

Нагадаємо, зранку 2 жовтня російські війська атакували Київ безпілотниками. БпЛА влучив у багатоповерхівку в Дарницькому раойні. В одній із квартир виявили тіло загиблої 24-річної дівчини. Ще двоє мешканців постраждали: 49-річну жінку госпіталізували з отруєнням продуктами горіння, а 33-річний чоловік отримав опіки і перебував у важкому стані.