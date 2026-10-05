Атака РФ на Киев 2 октября: в больнице умер 33-летний мужчина

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В Киеве в больнице умер 33-летний мужчина, пострадавший в результате атаки российского беспилотника на многоэтажный дом в Дарницком районе 2 октября

Об этом сообщила спикер Киевской ГВА Екатерина Поп в эфире телевидения, передает RegioNews.

По ее словам, мужчина получил ранения в результате удара БпЛА по жилому дому и впоследствии скончался в больнице.

"Искренне сочувствуем близким и всем, кто знал погибшего", – отметила Поп.

Также спикер напомнила, что в результате атаки РФ накануне на объект транспортной инфраструктуры Киева пострадали два человека. Одному из них медицинская помощь была оказана на месте, другой госпитализирован.

Сейчас состояние обоих пострадавших стабильное.

Напомним, с утра 2 октября российские войска атаковали Киев беспилотниками. БпЛА попал в многоэтажку в Дарницком районе. В одной из квартир обнаружили тело погибшей 24-летней девушки. Еще двое жителей пострадали: 49-летнюю женщину госпитализировали с отравлением продуктами горения, а 33-летний мужчина получил ожоги и находился в тяжелом состоянии.