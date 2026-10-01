Зеленський нагородив 1759 захисників України: 716 – посмертно

Фото: Офіс Президента

Відповідні укази оприлюднили на сайті президента, передає RegioNews.

Військових відзначили за мужність і самовідданість під час захисту України, а також за заслуги у захисті інформаційного простору держави.

Захисники отримали, зокрема, відзнаку президента "Хрест бойових заслуг", ордени Богдана Хмельницького, "За мужність", княгині Ольги та Данила Галицького, а також медалі "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни"та "За врятоване життя".

Найбільше нагороджених – за окремими рішеннями президента: 513 захисників, з яких 212 – посмертно; 331, з яких 194 – посмертно; 365, з яких 99 – посмертно; та 522, з яких 192 – посмертно.

Ще 19 захисників посмертно нагородили орденом "За мужність" III ступеня.

Також Зеленський присвоїв звання "Заслужений журналіст України" полковникам Олександру Гайну та Анатолію Стельмаху.

Як відомо, 1 жовтня в Україні відзначають День захисників і захисниць України. Це державне святу 2014 році. Цього дня вшановують усіх, хто захищає незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, а також пам’ять загиблих захисників і захисниць.