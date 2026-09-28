Російський дрон влучив у будівлю НАН України в Києві: всередині люди
У Києві внаслідок російської атаки безпілотник влучив у будівлю Національної академії наук України. Усередині залишаються люди
Про це передає RegioNews із посиланням на місцеві ЗМІ.
За словами очевидців, деякі люди намагаються вибратися з будівлі через вікна.
Інформація про кількість постраждалих та масштаби пошкоджень наразі уточнюється.
На місці працюють рятувальники та інші відповідні служби.
Нагадаємо, у Києві внаслідок нічної російської атаки постраждали четверо людей. У кількох районах столиці зафіксували влучання та пошкодження будівель, виникли пожежі.
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