Ракети, КАБи та десятки дронів: на Харківщині постраждали 8 людей
Протягом минулої доби російські війська атакували Харків та 14 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів постраждали восьмеро людей
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
Поранення отримали мешканці Циркунів, Слатиного, Дергачів, Золочева та Ізюма. Серед постраждалих – люди віком від 29 до 68 років. Одна 61-річна жінка в Дергачах отримала гостру реакцію на стрес.
Ворог атакував Київський район Харкова та застосував різні види озброєння: 6 ракет, 6 КАБ, 3 БпЛА типу "Герань-2", 4 "Молнії", 14 FPV-дронів та 11 безпілотників, тип яких наразі встановлюють.
Внаслідок атак пошкоджені житлові будинки, складські та господарські будівлі, магазин, автомобілі та електромережі.
Зокрема, у Харкові пошкоджено багатоквартирний будинок. У Харківському районі зафіксовано пошкодження 10 приватних і житлових будинків, 3 господарчих споруд та 3 автомобілів.
Також пошкоджень зазнали об’єкти цивільної інфраструктури в Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському та Лозівському районах області.
Нагадаємо, впродовж 30 вересня російські війська атакували населені пункти Херсонської області ствольною артилерією та дронами різного типу. Внаслідок обстрілів загинула 77-річна жінка, ще п’ятеро цивільних дістали поранення.