Ракети, КАБи та десятки дронів: на Харківщині постраждали 8 людей

Фото: Харківська ОВА

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

Поранення отримали мешканці Циркунів, Слатиного, Дергачів, Золочева та Ізюма. Серед постраждалих – люди віком від 29 до 68 років. Одна 61-річна жінка в Дергачах отримала гостру реакцію на стрес.

Ворог атакував Київський район Харкова та застосував різні види озброєння: 6 ракет, 6 КАБ, 3 БпЛА типу "Герань-2", 4 "Молнії", 14 FPV-дронів та 11 безпілотників, тип яких наразі встановлюють.

Внаслідок атак пошкоджені житлові будинки, складські та господарські будівлі, магазин, автомобілі та електромережі.

Зокрема, у Харкові пошкоджено багатоквартирний будинок. У Харківському районі зафіксовано пошкодження 10 приватних і житлових будинків, 3 господарчих споруд та 3 автомобілів.

Також пошкоджень зазнали об’єкти цивільної інфраструктури в Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському та Лозівському районах області.

Нагадаємо, впродовж 30 вересня російські війська атакували населені пункти Херсонської області ствольною артилерією та дронами різного типу. Внаслідок обстрілів загинула 77-річна жінка, ще п’ятеро цивільних дістали поранення.