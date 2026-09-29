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29 вересня 2026, 07:18

Понад 700 ударів за добу: у Запорізькій області 34 поранених

29 вересня 2026, 07:18
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Фото: Запорізька ОВА
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Упродовж минулої доби російські війська завдали 724 удари по 56 населених пунктах Запорізької області

Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок ворожих атак 34 людини отримали поранення.

За даними обласної влади, окупанти здійснили:

  • 28 авіаційних ударів;
  • 547 атак БпЛА різних модифікацій, переважно FPV-дронами;
  • 7 обстрілів із реактивних систем залпового вогню;
  • 142 артилерійські удари.

Під ворожим вогнем опинилися Запоріжжя, Оріхів, Гуляйпільське, Степногірськ, Приморське, Преображенка, Мала Токмачка, Воздвижівка та десятки інших населених пунктів області.

Унаслідок обстрілів надійшло 104 повідомлення про пошкодження об’єктів інфраструктури, житлових будинків та автомобілів.

Нагадаємо, впродовж 28 вересня російські війська майже 30 разів атакували шість районів Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілів і ударів загинули шестеро людей, ще 28 дістали поранень.

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