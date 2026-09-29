Росія оголосила винагороду $20 мільйонів за інформацію про командувача СБС "Мадяра"

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Росія через пострадянські кримінальні мережі оголосила винагороду у розмірі 20 мільйонів доларів за інформацію, яка допоможе знайти командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді, відомого за позивним "Мадяр"

Про це пише "Українська правда" із посиланням на The Wall Street Journal, передає RegioNews.

У Силах безпілотних систем зазначають, що через ефективність українських дронів Кремль зробив Бровді однією з головних цілей. Російські суди також заочно засудили українського військового за сфабрикованими звинуваченнями у тероризмі.

Через загрозу життю Бровді та його підлеглі дотримуються суворих заходів безпеки. Під час підготовки інтерв'ю журналістів попросили перевести телефони в авіарежим, а потім покласти їх у спеціальні чохли Фарадея, які блокують сигнали мобільного зв’язку, Wi-Fi, Bluetooth і GPS.

До секретного командного пункту журналістів доправили автомобілями із затемненими вікнами, щоб приховати маршрут. За даними WSJ, локація розташована десь на південному сході України.

Бровді пояснює увагу російської сторони ефективністю Сил безпілотних систем. За його словами, підрозділ становить близько 2,5% від загальної чисельності ЗСУ, однак на нього припадає близько третини всіх втрат російських військ за минулий рік.

Командувач також розповів, що від початку повномасштабної війни російські військові вбили 79 бійців "Птахів Мадяра". Їхні імена викарбувані на стіні біля входу до командного центру.

Нагадаємо, в ніч на 9 вересня українські військові вдарили по комплексного удару по військово-морській базі "Новоросійськ". Ця база знаходиться у Краснодарському краї РФ.

Раніше Сили безпілотних систем уразили три ворожі ЗРК, дві бази "Іскандерів", базу "Рубікону" та дві нафтобази у Криму.