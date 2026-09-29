Бійці ЗСУ ліквідували за добу понад 1400 окупантів та 21 артсистему ворога
Протягом минулої доби Сили оборони України знищили 1440 російських загарбників, три танки та 13 бронемашин, а також 21 артсистему. Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 1 мільйон 532 тисячі військових
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 29.09.26 орієнтовно склали:
Нагадаємо, протягом 27 вересня та в ніч на 28 вересня українські військові завдали серії ударів по важливих військових об'єктах російської армії. Зокрема, уразили "Панцирь-С2", пункти управління БпЛА та склади боєприпасів ворога.
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