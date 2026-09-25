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25 вересня 2026, 15:59

Росія вдарила по Сумах двома керованими авіабомбами: є постраждалі

25 вересня 2026, 15:59
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Фото ілюстративне
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Російські війська 25 вересня завдали удару по Сумах двома керованими авіабомбами. Влучання зафіксували у двох локаціях у різних частинах міста. Внаслідок атаки пошкоджені приватні житлові будинки та будівля закладу освіти, є постраждалі

Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, передає RegioNews.

"Двома керованими авіабомбами ворог вдарив по обласному центру. Зафіксовані влучання на двох локаціях у різних частинах Сум. Пошкоджені приватні житлові будинки, будівля закладу освіти", - повідомив Олег Григоров.

За його словами, є постраждалі. Одну поранену людину вже госпіталізували.

На місцях триває рятувальна операція. Усім постраждалим надають необхідну допомогу.

Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

Нагадаємо, що у Солом’янському районі Києва 25 вересня внаслідок влучання безпілотника в офісну будівлю загинули четверо людей. Ще семеро постраждали, серед них — дитина.

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