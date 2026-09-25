Росія вдарила по Сумах двома керованими авіабомбами: є постраждалі
Російські війська 25 вересня завдали удару по Сумах двома керованими авіабомбами. Влучання зафіксували у двох локаціях у різних частинах міста. Внаслідок атаки пошкоджені приватні житлові будинки та будівля закладу освіти, є постраждалі
Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, передає RegioNews.
"Двома керованими авіабомбами ворог вдарив по обласному центру. Зафіксовані влучання на двох локаціях у різних частинах Сум. Пошкоджені приватні житлові будинки, будівля закладу освіти", - повідомив Олег Григоров.
За його словами, є постраждалі. Одну поранену людину вже госпіталізували.
На місцях триває рятувальна операція. Усім постраждалим надають необхідну допомогу.
Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.
Нагадаємо, що у Солом’янському районі Києва 25 вересня внаслідок влучання безпілотника в офісну будівлю загинули четверо людей. Ще семеро постраждали, серед них — дитина.