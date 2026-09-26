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26 сентября 2026, 09:50

Россияне ударили по Киеву: есть раненые, загорелся магазин

26 сентября 2026, 09:50
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Фото: ГСЧС
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В ночь на 26 сентября россияне атаковали Киев. Загорелись пожары

Об этом сообщил мэр столицы, передает RegioNews.

В Дарницком районе произошел пожар рядом со складами. Огонь был ликвидирован.

В оболонском районе обломки рухнули возле жилого дома. Повреждены и выбиты окна. Пожара не произошло.

В Соломенском районе в результате падения беспилотника. Загорелась кровля офисного здания. Пожар был потушен. Также идет поисково-спасательная операция в пятиэтажке. Там пока известно о по меньшей мере четверо пострадавших.

В Святошинском районе беспилотник свалился на территорию торгового центра. Загорелся один из магазинов. Пока огонь потушили.

Напомним, ранее россияне атаковали лицей в Киевской области беспилотником. В результате удара возник пожар.

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