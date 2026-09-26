Россияне ударили по Киеву: есть раненые, загорелся магазин

Фото: ГСЧС

Об этом сообщил мэр столицы, передает RegioNews.



В Дарницком районе произошел пожар рядом со складами. Огонь был ликвидирован.



В оболонском районе обломки рухнули возле жилого дома. Повреждены и выбиты окна. Пожара не произошло.



В Соломенском районе в результате падения беспилотника. Загорелась кровля офисного здания. Пожар был потушен. Также идет поисково-спасательная операция в пятиэтажке. Там пока известно о по меньшей мере четверо пострадавших.



В Святошинском районе беспилотник свалился на территорию торгового центра. Загорелся один из магазинов. Пока огонь потушили.

Напомним, ранее россияне атаковали лицей в Киевской области беспилотником. В результате удара возник пожар.