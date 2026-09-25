Російський БпЛА влучив в офісну будівлю Києва: загинули четверо людей

Фото: ДСНС

У Солом’янському районі Києва 25 вересня внаслідок влучання безпілотника в офісну будівлю загинули четверо людей. Ще семеро постраждали, серед них — дитина

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews .

О 14:43 Кличко повідомив, що внаслідок влучання БпЛА в офісну будівлю у Солом’янському районі пошкоджено фасад та вибито вікна. За попередньою інформацією, були постраждалі. Екстрені служби направилися на місце.

О 15:03 стало відомо, що на парковці біля офісної будівлі, куди влучив безпілотник, загорілися автомобілі. Там виявили тіла трьох загиблих. Також повідомлялося про сімох постраждалих.

О 15:34 мер Києва уточнив, що кількість загиблих зросла до чотирьох. Серед семи постраждалих — одна дитина.

"Уже четверо загиблих внаслідок влучання БпЛА в офісну будівлю в Соломʼянському районі. Серед семи постраждалих — одна дитина. Пожежу на парковці біля офісного центру ліквідували", — повідомив Віталій Кличко.

Пізніше мер уточнив загальні наслідки російських атак по столиці за 25 вересня.

"Загалом 25 вересня в столиці, внаслідок атак ворога, постраждали 27 мешканців міста. Загинули 5 людей", — повідомив Кличко.

Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Нагадаємо, близько 08:00 25 вересня ворожий безпілотник влучив у 16-поверховий будинок у Печерському районі Києва. Загинув 14-річний хлопчик, ще семеро мешканців будинку отримали поранення. Також повідомлялося про 9 постраждалих.