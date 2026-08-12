В Одесі вибухотехніки вилучили уламки ворожого БпЛА, який влучив у квартиру багатоповерхівки
Вибухотехніки вилучили залишки російського безпілотника, який під час нічної атаки влучив у багатоповерхівку в Одесі
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Ворожий дрон з осколково-фугасною бойовою частиною влучив у квартиру на п’ятому поверсі багатоповерхівки та вибухнув. На щастя, ніхто не постраждав.
Вибухотехніки обстежили пошкоджене житло та вилучили небезпечні уламки БпЛА.
Нагадаємо, вночі та вранці 12 серпня російські війська атакували Одесу. Безпілотник влучив у квартиру на п’ятому поверсі 10-поверхового будинку, спричинивши пожежу. Вранці зазнала пошкоджень цивільна інфраструктура.
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