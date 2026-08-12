10:57  12 серпня
У Києві конфлікт між чоловіками закінчився стріляниною
01:55  12 серпня
"Я лоханулась": Оля Полякова зізналась, що вона отримає після розлучення з чоловіком
00:55  12 серпня
Переможниця "Холостяка" зізналась, скільки їй пропонували грошей за інтим
UA | RU
UA | RU
12 серпня 2026, 11:22

В Одесі вибухотехніки вилучили уламки ворожого БпЛА, який влучив у квартиру багатоповерхівки

12 серпня 2026, 11:22
Читайте также на русском языке
Фото: поліція
Читайте также
на русском языке

Вибухотехніки вилучили залишки російського безпілотника, який під час нічної атаки влучив у багатоповерхівку в Одесі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Ворожий дрон з осколково-фугасною бойовою частиною влучив у квартиру на п’ятому поверсі багатоповерхівки та вибухнув. На щастя, ніхто не постраждав.

Вибухотехніки обстежили пошкоджене житло та вилучили небезпечні уламки БпЛА.

Нагадаємо, вночі та вранці 12 серпня російські війська атакували Одесу. Безпілотник влучив у квартиру на п’ятому поверсі 10-поверхового будинку, спричинивши пожежу. Вранці зазнала пошкоджень цивільна інфраструктура.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Одеса війна обстріли вибухотехніки багатоповерхівка дрон безпілотники
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
01 серпня 2026
Прифронтові жнива: знищений врожай, скалічені життя і збитки для бізнесу
Чуйка, бронежилет і шолом. Нині це звичайні атрибути фермера на Херсонщині. У деяких районах спокійніше, та чим ближчий Дніпро, який розділяє звільнену праву і окуповану ліву частину області, тим біль...
"Паляниця" та "Нептун": Зеленський розкрив деталі удару по Новоросійську
12 серпня 2026, 11:45
На Закарпатті ліквідували дві пожежі на сміттєзвалищах
12 серпня 2026, 11:43
У Дніпрі на водоймі потонула жінка: поліція встановлює обставини
12 серпня 2026, 11:18
У Києві конфлікт між чоловіками закінчився стріляниною
12 серпня 2026, 10:57
РФ вдарила дронами по Київщині: виникла пожежа, постраждав 65-річний чоловік
12 серпня 2026, 10:52
Удари РФ по енергетиці: ситуація з електропостачанням на Одещині залишається найскладнішою
12 серпня 2026, 10:46
Російський дрон атакував у Запорізькому районі автобус підприємства: є поранений
12 серпня 2026, 10:35
На Львівщині вантажівка на смерть збила 34-річного пішохода
12 серпня 2026, 10:27
Росія атакувала Україну "Іскандером", ракетами Х-31П та Х-35, а також майже 140 безпілотниками
12 серпня 2026, 10:11
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Всі публікації »
Віталій Шабунін
Юрій Касьянов
Сергій Фурса
Всі блоги »