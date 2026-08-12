Атака дронів на Київщину: працює ППО
У Київській області працюють сили протиповітряної оборони
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Київську ОВА.
"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", – йдеться у повідомленні.
Жителів закликають перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги, а також дотримуватися інформаційної тиші – не фотографувати й не знімати роботу українських захисників.
У Повітряних силах попередили про групу реактивних БпЛА на Київщині – курсом на Київ.
Нагадаємо, у ніч на 12 серпня російські війська завдали ударів по Запоріжжю. Внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок і торговельний центр "Епіцентр" – рятувальники загасили масштабну пожежу.
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
01 серпня 2026
Прифронтові жнива: знищений врожай, скалічені життя і збитки для бізнесу
Чуйка, бронежилет і шолом. Нині це звичайні атрибути фермера на Херсонщині. У деяких районах спокійніше, та чим ближчий Дніпро, який розділяє звільнену праву і окуповану ліву частину області, тим біль...
"Паляниця" та "Нептун": Зеленський розкрив деталі удару по Новоросійську
12 серпня 2026, 11:45На Закарпатті ліквідували дві пожежі на сміттєзвалищах
12 серпня 2026, 11:43В Одесі вибухотехніки вилучили уламки ворожого БпЛА, який влучив у квартиру багатоповерхівки
12 серпня 2026, 11:22У Дніпрі на водоймі потонула жінка: поліція встановлює обставини
12 серпня 2026, 11:18У Києві конфлікт між чоловіками закінчився стріляниною
12 серпня 2026, 10:57РФ вдарила дронами по Київщині: виникла пожежа, постраждав 65-річний чоловік
12 серпня 2026, 10:52Удари РФ по енергетиці: ситуація з електропостачанням на Одещині залишається найскладнішою
12 серпня 2026, 10:46Російський дрон атакував у Запорізькому районі автобус підприємства: є поранений
12 серпня 2026, 10:35На Львівщині вантажівка на смерть збила 34-річного пішохода
12 серпня 2026, 10:27Росія атакувала Україну "Іскандером", ракетами Х-31П та Х-35, а також майже 140 безпілотниками
12 серпня 2026, 10:11
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Всі блоги »