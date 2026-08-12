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12 серпня 2026, 09:46

Атака дронів на Київщину: працює ППО

12 серпня 2026, 09:46
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Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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У Київській області працюють сили протиповітряної оборони

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Київську ОВА.

"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", – йдеться у повідомленні.

Жителів закликають перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги, а також дотримуватися інформаційної тиші – не фотографувати й не знімати роботу українських захисників.

У Повітряних силах попередили про групу реактивних БпЛА на Київщині – курсом на Київ.

Нагадаємо, у ніч на 12 серпня російські війська завдали ударів по Запоріжжю. Внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок і торговельний центр "Епіцентр"рятувальники загасили масштабну пожежу.

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