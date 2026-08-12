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12 серпня 2026, 10:11

Росія атакувала Україну "Іскандером", ракетами Х-31П та Х-35, а також майже 140 безпілотниками

12 серпня 2026, 10:11
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Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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У ніч на 12 серпня РФ атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М", протирадіолокаційною ракетою Х-31П, керованими авіаційними ракетами Х-35, а також 138 ударними БпЛА різного типу

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Основний напрямок удару – Сумщина та Одещина.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 09:00 сили ППО знищили або подавили 112 російських безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 16 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 2 локаціях.

У ПС наголосили, що атака триває. В повітряному просторі є ворожі дрони.

Нагадаємо, у ніч на 12 серпня російські війська завдали ударів по Запоріжжю. Внаслідок атаки спалахнув ТЦ "Епіцентр". Рятувальники загасили масштабну пожежу площею 10 тисяч кв. метрів. Приміщення торгівельного центру зруйновано, товари та матеріали майже повністю знищені.

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