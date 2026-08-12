РФ вдарила дронами по Київщині: виникла пожежа, постраждав 65-річний чоловік

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Про це повідомив голова КОВА Тимур Ткаченко та пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

У Броварському районі внаслідок ворожої атаки виникла пожежа складських будівель.

Також постраждав 65-річний чоловік. Він отримав осколкові поранення, його госпіталізували до лікарні. Медики надають йому необхідну допомогу.

Як відомо, раніше RegioNews повідомляв, що в Київській області працюють сили протиповітряної оборони.

Нагадаємо, в ніч на 12 серпня РФ атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М", протирадіолокаційною ракетою Х-31П, керованими авіаційними ракетами Х-35, а також 138 ударними БпЛА різного типу. афіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 16 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 2 локаціях.