РФ вдарила дронами по Київщині: виникла пожежа, постраждав 65-річний чоловік
Вранці 12 серпня російські війська знову атакували Київську область ударними безпілотниками
Про це повідомив голова КОВА Тимур Ткаченко та пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
У Броварському районі внаслідок ворожої атаки виникла пожежа складських будівель.
Також постраждав 65-річний чоловік. Він отримав осколкові поранення, його госпіталізували до лікарні. Медики надають йому необхідну допомогу.
Як відомо, раніше RegioNews повідомляв, що в Київській області працюють сили протиповітряної оборони.
Нагадаємо, в ніч на 12 серпня РФ атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М", протирадіолокаційною ракетою Х-31П, керованими авіаційними ракетами Х-35, а також 138 ударними БпЛА різного типу. афіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 16 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 2 локаціях.