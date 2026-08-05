На Дніпропетровщині застілля завершилось кривавим конфліктом з убивством

Фото: Національна поліція

Трагедія сталась у Синельниківському районі Дніпропетровської області. Там застримали чоловіка, якого підозрюють у вчиненні жорстокого вбивства та нанесенні тілесних ушкоджень ще двом людям

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, компанія влаштувала відпочинок з алкоголем. Під час застілля у них сталась сварка. 26-річний чоловік почав поводитись дуже агресивно: він схопив важкий металевий предмет та почав завдавати ним численних ударів по голові та тулубу іншим товаришам.

Внаслідок цього одна жінок загинула ще до приїзду медиків. При цьому чоловік не зупинився: він побив ще одного чоловіка та продавчиню, яка випадково стала очевидицею.

Правоохоронці затримали зловмисника. Триває розслідування.

Нагадаємо, в Києві військовий у СЗЧ вбив сусіда по хостелу. Між мешканцями хостелу на вулиці Митрополита Шептицького виник конфлікт. Під час сварки 51-річний уродженець Запорізької області вдарив кухонним ножем у серце 34-річного чоловіка, який мешкав у хостелі лише два дні.