Росіяни вдарили по центру Краматорська: кількість поранених зросла до 21

Фото: Донецька обласна прокуратура

Кількість постраждалих унаслідок російського удару по Краматорську на Донеччині зросла до 21 людини

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

"Росіяни скинули в центр міста дві авіабомби, пошкодили житлові і нежитлові будівлі. На місці працюють усі відповідальні служби. Точну кількість жертв та обсяги руйнувань встановлюємо", – зазначив він.

Очільник області наголосив, що це черговий цілеспрямований удар російських військ по цивільному населенню, та закликав мешканців прифронтових територій евакуюватися.

Раніше у Донецькій обласній прокуратурі повідомили, що постраждали 15 осіб. Сере них – шестеро чоловіків віком 22, 37, 43, 61, 75 і 76 років та дев’ятеро жінок віком від 18 до 74 років. Усім потерпілим надають необхідну медичну допомогу.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, вранці 4 серпня російські війська завдали удару по Краматорську на Донеччині, скинувши дві авіабомби на центр міста. Було відомо про чотирьох поранених.