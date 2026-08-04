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Правоохоронці викрили злочинну групу з чотирьох осіб, які організували схему нелегального переправлення громадян через держкордон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Для конспірації спільники, двоє чоловіків та двоє жінок, використовували різні засоби зв’язку, а також залучали інших осіб як посередників для отримання коштів. Після надання "консультацій" вартістю 5000 доларів фігуранти переходили до наступного етапу – інструктажу для підготовки до незаконного перетину кордону.

Ділків затримали під час отримання ще 5000 доларів – другої частини обумовленої суми.

Під час обшуків у фігурантів вилучили гроші, 19 мобільних телефонів, сім-карти та флеш-накопичувач, пристрій для відстрілу гумових куль "Форт-17Р" із набоями, а також автомобілі Volkswagen та Audi.

Всім чотирьом затриманим оголосили підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Їм загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання щодо обрання фігурантам запобіжних заходів.

Нагадаємо, раніше СБУ та Нацполіція ліквідували девʼять нових схем ухилення від мобілізації у різних регіонах країни та затримали 23 організаторів. За суми до 23 тисяч доларів ділки сприяли військовозобов’язаним в уникненні призову через підроблені документи або нелегальне переправлення за кордон поза пунктами пропуску.