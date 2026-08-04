Жорстоке вбивство батька у Рівному: фігуранта відправлять на примусове психіатричне лікування
У Рівному до суду скерували клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру до 36-річного чоловіка, який підозрюється в умисному вбивстві свого батька, вчиненому з особливою жорстокістю
Про це повідомили правоохоронці Рівненської області, передає RegioNews.
За даними слідства, фігурант раніше вже був судимий за хуліганство. Під час розслідування призначили судово-психіатричну експертизу, яка встановила, що на момент вчинення суспільно небезпечного діяння чоловік мав ознаки психічного захворювання.
У висновку експерта зазначено, що він не міг усвідомлювати свої дії та керувати ними.
У зв’язку з цим слідчий, за процесуального керівництва прокуратури, звернувся до суду з клопотанням про госпіталізацію чоловіка до закладу з надання психіатричної допомоги із суворим наглядом.
Остаточне рішення щодо застосування примусових заходів медичного характеру та строку лікування ухвалюватиме суд.
Правоохоронці також повідомили, що під час розслідування встановлено кілька обтяжуючих обставин:
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вчинення кримінального правопорушення щодо особи похилого віку;
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вчинення кримінального правопорушення щодо особи, з якою підозрюваний перебував у сімейних відносинах;
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вчинення суспільно небезпечного діяння загальнонебезпечним способом.
Нагадаємо, що на Рівненщині затримали п'яного чоловіка. Він отримав підозру за вбивство батька.