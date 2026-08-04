Жорстоке вбивство батька у Рівному: фігуранта відправлять на примусове психіатричне лікування

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У Рівному до суду скерували клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру до 36-річного чоловіка, який підозрюється в умисному вбивстві свого батька, вчиненому з особливою жорстокістю

Про це повідомили правоохоронці Рівненської області, передає RegioNews .

За даними слідства, фігурант раніше вже був судимий за хуліганство. Під час розслідування призначили судово-психіатричну експертизу, яка встановила, що на момент вчинення суспільно небезпечного діяння чоловік мав ознаки психічного захворювання.

У висновку експерта зазначено, що він не міг усвідомлювати свої дії та керувати ними.

У зв’язку з цим слідчий, за процесуального керівництва прокуратури, звернувся до суду з клопотанням про госпіталізацію чоловіка до закладу з надання психіатричної допомоги із суворим наглядом.

Остаточне рішення щодо застосування примусових заходів медичного характеру та строку лікування ухвалюватиме суд.

Правоохоронці також повідомили, що під час розслідування встановлено кілька обтяжуючих обставин:

вчинення кримінального правопорушення щодо особи похилого віку;

вчинення кримінального правопорушення щодо особи, з якою підозрюваний перебував у сімейних відносинах;

вчинення суспільно небезпечного діяння загальнонебезпечним способом.

Нагадаємо, що на Рівненщині затримали п'яного чоловіка. Він отримав підозру за вбивство батька.