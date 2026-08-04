У Києві 49-річна жінка через ревнощі підпалила двері сусідці

Фото: Національна поліція

У Деснянському районі Києва правоохоронці затримали 49-річну жінку, яка через ревнощі до знайомого чоловіка підпалила двері квартири сусідки

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Подія сталася днями у багатоповерхівці.

За попередніми даними, киянка приревнувала сусідку до знайомого та прийшла до її квартири, щоб "з'ясувати стосунки".

Коли жінка не відчинила двері, підозрювана підпалила їх, після чого повернулася до своєї квартири, розташованої поверхом вище.

Унаслідок займання ніхто не постраждав. Поліцейські затримали фігурантку та повідомили їй про підозру.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Подільському районі Києва правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у підпалі автомобіля психолога однієї з громадських організацій. Палієм виявився 34-річний мешканець Києва – колишній пацієнт потерпілого, який був невдоволений його роботою.