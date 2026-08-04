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04 серпня 2026, 15:40

Готувала псевдовибори в окупованій Каховці: колаборантку заочно засудили до 10 років тюрми

04 серпня 2026, 15:40
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Фото: Херсонська обласна прокуратура
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За публічного обвинувачення прокурорів Херсонської обласної прокуратури жительку регіону визнано винною у колабораційній діяльності

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Вироком суду їй призначено покарання – 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також її позбавлено права обіймати посади в органах державної влади та управління, місцевого самоврядування, займатись діяльністю, пов’язаною з виборчим процесом, строком на 15 років.

Прокурори у суді довели, що 48-річна засуджена у серпні 2023 року погодилась на співпрацю із ворогом та взяла участь у підготовці та проведенні на окупованій території так званих "виборів" до незаконно створеної "ради депутатів Каховського муніципального округу І скликання Херсонської області". Жінка обійняла посаду так званої "голови Каховської територіальної виборчої комісії".

На цій посаді брала участь у роботі "тервиборчкому", видавала за своїм підписом посвідчення підпорядкованим членам "дільничних виборчих комісій". Для формування "списків" здійснювала подворовий обхід місцевих жителів. Складала протоколи засідань, а після "виборів" - вручала посвідчення незаконно обраним "депутатам".

Вирок ухвалено заочно, строк засуджена відбуватиме після її затримання.

Нагадаємо, що Херсонська обласна прокуратура завершила досудове розслідування щодо 22-річної мешканки Нової Каховки, яка під час окупації добровільно перейшла на бік ворога.

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