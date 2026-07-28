Начальник обласного Держкадастру прийшов до НАЗК з 30 тисячами "зеленими" у тубусі

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Начальник одного із обласних управлінь Держгеокадастру отримав підозру. Його викрили, коли він приніс хабар чиновнику Національного агентства з питань корупції

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, начальник одного із обласних управлінь Держгеокадастру приніс чиновнику НАЗК (Національне агентство з питань корупції) хабар: у тубус з-під алкоголю він поклав 30 тисяч доларів. За ці гроші він хотів уникнути проблем: виявилось, він боявся, що перевірка може виявити невідповідність між його фактичним рівнем життя та відомостями, зазначеними у деклараціях.

Проте одразу після передачі коштів чиновника затримали. До суду готується клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше в столиці викрили колишнього чиновника Укргазвидобування. Йдеться про розтрату понад 62 мільйонів гривень під час закупівлі дизельного пального.