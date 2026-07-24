На Буковині аферисти налякали пенсіонерку та виманили у неї всі гроші

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На Буковині аферисти виманили у пенсіонерки купу грошей. Вони налякали її фейковим повідомленням про її доньку

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

72-річна жителька Чернівців отримала дзвінок від незнайомця, який повідомив їй, що її донька нібито потрапила в ДТП та потребує термінового лікування. Жінка повірила та передала шахраям 2750 євро та 20 тисяч гривень.

Також жертвою аферистів став 23-річний житель Чернівців. Йому запропонували додатковий заробіток в інтернеті. Чоловік повірив псевдо-роботодавцю та перерахував на криптогаманець майже 63 тисячі гривень. Проте після переказу "роботодавець" обірвав зв'язок.

"Відомості про вказані факти шахрайства поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Проводяться досудові розслідування", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині правоохоронці викрили афериста. Він разом зі спільником із тимчасово окупованої території спустошував банківські картки людей. Серед потерпілих були військові.