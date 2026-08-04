У прифронтових регіонах облаштували ще 215 км антидронового захисту

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Про це повідомила пресслужба Міноборони, передає RegioNews.

Загалом із початку 2026 року захистом обладнали понад 1184 км доріг

Крім того, у липні в прифронтових регіонах відновили 16,52 км антидронового захисту та відремонтували майже 112,7 км автомобільних доріг.

У Міноборони зазначили, що роботи з відновлення доріг стартували у квітні. Відтоді провели поточний ремонт та експлуатаційне утримання понад 424,9 км автошляхів.

"Наразі роботи тривають на 21 ділянці, ще 25 – вже повністю завершені", – повідомили у відомстві.

У Міноборони наголосили, що кожен захищений кілометр дороги допомагає зберігати життя військових, техніку та забезпечує підрозділам можливість виконувати бойові завдання.

Нагадаємо, також на Волині дороги поблизу Білорусі закриють антидроновими сітками. Наразі в області облаштовані інженерні загородження та укріплені оборонні позиції.

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