У прифронтових регіонах облаштували ще 215 км антидронового захисту
Упродовж липня Державна спеціальна служба транспорту облаштувала 215 км антидронового захисту ключових логістичних маршрутів
Про це повідомила пресслужба Міноборони, передає RegioNews.
Загалом із початку 2026 року захистом обладнали понад 1184 км доріг
Крім того, у липні в прифронтових регіонах відновили 16,52 км антидронового захисту та відремонтували майже 112,7 км автомобільних доріг.
У Міноборони зазначили, що роботи з відновлення доріг стартували у квітні. Відтоді провели поточний ремонт та експлуатаційне утримання понад 424,9 км автошляхів.
"Наразі роботи тривають на 21 ділянці, ще 25 – вже повністю завершені", – повідомили у відомстві.
У Міноборони наголосили, що кожен захищений кілометр дороги допомагає зберігати життя військових, техніку та забезпечує підрозділам можливість виконувати бойові завдання.
Нагадаємо, також на Волині дороги поблизу Білорусі закриють антидроновими сітками. Наразі в області облаштовані інженерні загородження та укріплені оборонні позиції.
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