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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, навесні 2025 року чоловік познайомився в монастирській пекарні з 14-річною дівчиною, яка співала в церковному хорі. Скориставшись її вразливим станом, чернець зґвалтував неповнолітню. Надалі він шантажував дівчину погрозами розголосити інформацію представникам єпархії та змушував її до нових дій сексуального характеру. Під час одного з таких епізодів зловмисник зняв потерпілу на відео. У його телефоні правоохоронці також виявили матеріали дитячої порнографії.

Під час розслідування правоохоронці встановили ще одну потерпілу: упродовж липня-вересня 2025 року чернець через Telegram втерся в довіру до 11-річної дівчинки та надсилав їй повідомлення сексуального характеру.

У березні 2026 року правоохоронці затримали зловмисника, наразі він перебуває під вартою.

До суду скеровано обвинувальний акт за фактами зґвалтування неповнолітньої, вербування для експлуатації із застосуванням шантажу, виготовлення й зберігання дитячої порнографії, а також розбещення малолітньої.

Нагадаємо, на Харківщині судитимуть чоловіка за розбещення хлопчиків і дитячу порнографію. Зловмиснику загрожує до 15 років ув'язнення.