Прикордонники знищили гармату, РЕБ та БК окупантів на Північному напрямку
Військовослужбовці Ізмаїльського прикордонного загону у складі Сил оборони продовжують регулярно та методично нищити цілі ворога, захищаючи російсько-український кордон
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
Завдяки ефективній та злагодженій роботі розрахунків FPV-дронів прикордоннини успішно уразили кілька одиниць автомобільного транспорту окупантів.
Крім того, бійцям вдалося знищити ворожий боєкомплект, гармату, засіб радіоелектронної боротьби (РЕБ) та комплекс протидії FPV-дронам, а також завдати пошкоджень укриттям ворога на Північному напрямку.
Нагадаємо, СБУ вдарила по одному із найбільших НПЗ Росії – "Лукойл-Пермнафтооргсинтез", розташованому на відстані понад 1500 км від України.
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