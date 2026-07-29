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29 липня 2026, 15:14

СБУ уразила один із найбільших НПЗ Росії за понад 1500 кілометрів від кордону

29 липня 2026, 15:14
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Фото: Exilenova+
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СБУ вдарила по інфраструктурі нафтопереробного заводу "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" у РФ, розташованого на відстані понад 1500 км від України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

"Лукойл-Пермнафтооргсинтез" – один із найбільших НПЗ Росії потужністю майже 13 мільйонів тонн на рік. Підприємство забезпечує пальним як цивільний сектор, так і потреби російської армії.

Після влучання безпілотників на заводі спалахнула пожежа. За попередньою інформацією, палає установка первинної переробки нафти – один із ключових об'єктів технологічного циклу.

У СБУ зазначили, що влучання по таких об'єктах має стратегічне значення, адже вони виробляють пальне для військової техніки, авіації та логістики окупантів. Крім того, нафтопереробка є основним джерелом поповнення бюджету РФ для фінансування війни.

Нагадаємо, у ніч на 29 липня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці об’єктів російських військ. Зокрема, був уражений Рязанський нафтопереробний завод.

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