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02 липня 2026, 08:23

Масована атака на столицю: громадський транспорт курсує зі змінами

02 липня 2026, 08:23
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Унаслідок російської масованої атаки в ніч на 2 липня у Києві громадський транспорт курсує зі змінами

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація, передає RegioNews.

Зазначається, що причиною стали пошкодження контактної мережі, відсутність напруги та ліквідація наслідків обстрілу.

Затримується рух:

  • тролейбусів №№ 1, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 22-К, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 50,
  • трамваїв №№ 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19.

Додатково організовано рух автобусів для компенсації частини маршрутів. Зокрема, автобуси курсують за схемою трамвая №14 – від Контрактової площі до проспекту Відрадного, а також за маршрутом тролейбуса №41 – від вулиці Тулузи до станції метро "Святошин".

Через перекриття руху на бульварі Тараса Шевченка автобуси №№ 114 та 118 курсують зміненим маршрутом: від вулиці Великої Васильківської через вулицю Гетьмана Павла Скоропадського та вулицю Володимирську до бульвару Тараса Шевченка.

Нагадаємо, в ніч на 2 липня росіяни масовано атакували Київ. У семи районах столиці зафіксовані руйнування будинків, цивільної інфраструктури та пожежі. Через ворожий удар загинули 11 людей, ще понад 50 – отримали поранення.

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