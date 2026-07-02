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02 липня 2026, 07:10

Нічна атака на Київщину: пожежі та пошкодження в п'яти районах

02 липня 2026, 07:10
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У ніч на 2 липня російські війська здійснили чергову масовану атаку на Київську область, застосувавши ударні безпілотники, балістичні та крилаті ракети

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на начальника Київської ОВА Миколу Калашника.

За попередньою інформацією, наслідки ворожого обстрілу зафіксовані у п'яти районах області.

У Бучанському районі рятувальники ліквідовують пожежі на території складських приміщень та приватного будинку. Також пошкоджено автомобіль.

У Броварському районі внаслідок атаки пошкоджено шість приватних будинків, будівлю гуртожитку та автомобіль.

В Обухівському та Фастівському районах пошкоджень зазнали приватні житлові будинки.

У Вишгородському районі пошкоджено автомобіль.

На місцях подій працюють усі екстрені служби.

Повітряна тривога в області триває. Жителів закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях або інших безпечних місцях до офіційного повідомлення про відбій.

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський попередив, що росіяни готують нову масовану атаку.

Як відомо, попередня масштабна комбінована атака на Київ і Київську область відбулася в ніч проти 15 червня. Тоді російські війська застосували 681 засіб повітряного нападу, зокрема 70 ракет різних типів і 611 ударних безпілотників. Основний удар припав на столицю, однак під ворожим обстрілом також опинилася Київщина.

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