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02 липня 2026, 07:14

Масована атака на Київ: зруйновані багатоповерхівки, загинули 9 людей, понад 30 поранених

02 липня 2026, 07:14
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Фото: ДСНС
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Внаслідок масованої російської атаки в ніч на 2 липня у семи районах столиці зафіксовані руйнування будинків, цивільної інфраструктури та пожежі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Через ворожий удар загинули 9 людей, ще 34 – отримали поранення. Рятувальникам вдалося визволити з-під завалів та палаючих будівель 16 мешканців.

Наслідки обстрілів по районах міста:

  • Дарницький: частково зруйновані дві багатоповерхівки (на 5 та 9 поверхів), верхні поверхи 16-поверхового будинку, а також приватний сектор.
  • Шевченківський: загорілися спільний дах 7-поверхового будинку та будівля готелю. Також зруйнована одна 5-поверхівка, в іншій спалахнула пожежа на площі 300 кв. м. Окрім цього, палала 3-поверхова нежитлова будівля.
  • Печерський: руйнувань зазнала 9-поверхівка, у якій виникла пожежа на перших двох поверхах (площа займання – 200 кв. м). На місці рятувальники визволили людину.
  • Голосіївський: спалахнув технічний поверх 16-поверхівки.
  • Оболонський: ворожий удар прийшовсь по території складського майданчика. Потерпілого звідти люди самотужки принесли до найближчого пожежного депо, де йому надали першу допомогу.
  • Святошинський район: пошкоджені два приватних будинки.
  • Деснянський район: пошкоджена 9-поверхівка.

Ліквідація наслідків ворожого нальоту триває, на місцях працюють всі екстрені служби.

Нагадаємо, вранці 2 липня російські військові здійснили чергову атаку на Запоріжжя – пошкоджений торговельний центр.

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