Масована атака на Київ: зруйновані багатоповерхівки, загинули 9 людей, понад 30 поранених
Внаслідок масованої російської атаки в ніч на 2 липня у семи районах столиці зафіксовані руйнування будинків, цивільної інфраструктури та пожежі
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Через ворожий удар загинули 9 людей, ще 34 – отримали поранення. Рятувальникам вдалося визволити з-під завалів та палаючих будівель 16 мешканців.
Наслідки обстрілів по районах міста:
- Дарницький: частково зруйновані дві багатоповерхівки (на 5 та 9 поверхів), верхні поверхи 16-поверхового будинку, а також приватний сектор.
- Шевченківський: загорілися спільний дах 7-поверхового будинку та будівля готелю. Також зруйнована одна 5-поверхівка, в іншій спалахнула пожежа на площі 300 кв. м. Окрім цього, палала 3-поверхова нежитлова будівля.
- Печерський: руйнувань зазнала 9-поверхівка, у якій виникла пожежа на перших двох поверхах (площа займання – 200 кв. м). На місці рятувальники визволили людину.
- Голосіївський: спалахнув технічний поверх 16-поверхівки.
- Оболонський: ворожий удар прийшовсь по території складського майданчика. Потерпілого звідти люди самотужки принесли до найближчого пожежного депо, де йому надали першу допомогу.
- Святошинський район: пошкоджені два приватних будинки.
- Деснянський район: пошкоджена 9-поверхівка.
Ліквідація наслідків ворожого нальоту триває, на місцях працюють всі екстрені служби.
Нагадаємо, вранці 2 липня російські військові здійснили чергову атаку на Запоріжжя – пошкоджений торговельний центр.
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