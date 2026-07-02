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02 липня 2026, 07:35

Російська армія втратила за добу в Україні понад 1100 військових

02 липня 2026, 07:35
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Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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Сили оборони за добу ліквідували 1140 окупантів, 57 артсистем, пʼять бронемашин, сім РСЗВ, а також 353 одиниці авто та спецтехніки. Загальні втрати армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну сягнули понад 1 мільйона 405 тисяч військових

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 02.07.26 орієнтовно склали:

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський затвердив Службі безпеки України 40-денну операцію впливу на РФ з метою спонукання до закінчення війни. Глава держави відзначив, що СБУ впродовж останніх місяців демонструє високі показники захисту українських позицій на фронті завдяки застосуванню безпілотних систем різних типів.

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