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02 липня 2026, 07:23

Росія завдала 903 удари по Запорізькій області: є поранені

02 липня 2026, 07:23
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Фото: Запорізька ОВА
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Упродовж минулої доби внаслідок російських обстрілів Запоріжжя та Запорізького району поранення дістали троє людей. Загалом окупанти завдали 903 удари по 48 населених пунктах

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, ворог випустив 2 ракети по Запоріжжю.

Також зафіксовано 16 авіаційних ударів по Запоріжжю, Комишувасі, Новомиколаївці, Новояковлівці, Григорівці, Любицькому, Верхній Терсі, Червоній Криниці, Сонячному, Мирівці, Данилівці та Новоселівці.

Крім того, російські війська застосували 652 безпілотники різних типів, переважно FPV-дрони. Під ударом опинилися десятки населених пунктів, зокрема Запоріжжя, Кушугум, Балабине, Таврійське, Новорозівка, Нововасилівка, Новоіванівка, Степне, Біленьке, Канівське та інші.

Зафіксовано також 2 обстріли з реактивних систем залпового вогню по Степовому та Комишувасі.

Окрім цього, ворог здійснив 231 артилерійський удар по низці населених пунктів області, зокрема по Степногірську, Оріхову, Приморському, Павлівці, Малій Токмачці та інших.

Внаслідок обстрілів надійшло 116 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об’єктів інфраструктури.

Нагадаємо, в ніч на 2 липня росіяни масовано атакували Київ. У семи районах столиці зафіксовані руйнування будинків, цивільної інфраструктури та пожежі. Через ворожий удар загинули 9 людей, ще 34 – отримали поранення.

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Запоріжжя Запорізька область війна атака обстріли цивільні поранення
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