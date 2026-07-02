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02 липня 2026, 08:05

Нічна атака на Київ: кількість загиблих зросла до 11, постраждали понад 50 людей

02 липня 2026, 08:05
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Фото: Клименко
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Екстрені служби продовжують ліквідовувати наслідки масованої нічної атаки РФ. Найбільших руйнувань зазнала столиця, де рятувальники наразі працюють на 15 різних локаціях. Всього по Києву ворожим обстрілом уражені понад 20 будинків

Про це передає RegioNews із посиланням на міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та начальника КМВА Тимура Ткаченка.

У Києві підтверджена загибель 11 людей. Кількість постраждалих зросла до 56 осіб, серед яких двоє дітей. Кількість жертв ще може збільшитися.

Найскладніша ситуація зафіксована у Дарницькому районі столиці, де знищена частину дев’ятиповерхівки. На цій локації ДСНС розбирає завали та шукає людей, які опинилися у смертельній пастці. Наразі тут вдалося врятувати 17 осіб (7 із них деблокували з-під завалів), одна людина загинула. Також є інформація про зниклих безвісти, їхні пошуки тривають.

Місця влучань та пошкоджені будівлі перебувають під охороною поліції. У розгорнутих оперативних штабах слідчі приймають заяви від постраждалих громадян.

Нагадаємо, внаслідок масованої російської атаки в ніч на 2 липня у семи районах столиці зафіксовані руйнування будинків, цивільної інфраструктури та пожежі. Раніше повідомлялося про 9 загиблих та 34 постраждалих.

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