Збирала дані про оборонні заводи для РФ: у Дніпрі затримали 32-річну жінку

Фото: Прокуратура України

32-річній мешканці Дніпра повідомили підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, у жовтні 2025 року підозрювана погодилася на співпрацю зі спецслужбами РФ та збирала розвідувальну інформацію про підприємства Дніпра, які займаються виробництвом озброєння та військової техніки.

За вказівкою куратора вона відстежувала наслідки ворожих обстрілів по трьох підприємствах оборонно-промислового комплексу. Підозрювана передавала дані про руйнування, стан виробничих цехів, що продовжували роботу, а також фото та геолокації об’єктів.

Зібрана інформація могла бути використана для підготовки повторних ракетних ударів по підприємствах ОПК.

10 червня правоохоронці затримали жінку. Під час обшуків у неї вилучили мобільні телефони з доказами протиправної діяльності.

Суд обрав підозрюваній запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, прокурори Херсонської обласної прокуратури в апеляційному суді довели законність вироку 39-річній мешканці Херсона, засудженій за державну зраду. Суд першої інстанції призначив їй довічне позбавлення волі з конфіскацією майна за передачу ворогу даних про українських військових.