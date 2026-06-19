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19 червня 2026, 19:00

На Запоріжжі чоловік мобілізувався та "зливав" росіянам дані про свій батальйон

19 червня 2026, 19:00
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Фото з відкритих джерел
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На Запоріжжі судили чоловіка, який виявився російським агентом. Перед цим його мобілізували до Сил оборони

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, чоловік мобілізувався до місцевої військової частини. Його завербували росіяни, після чого він став "зливати" їм дані про свій батальйон та суміжні підрозділи Сил оборони.

Російські спецслужби цікавились інформацією про дислокацію, чисельність та озброєння українських військ на Запорізькому напрямку. Зокрема, агент робив для них фотокопії документів щодо розгортання нових формувань ЗСУ на передовій південного фронту.

Суд призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що прокурори Херсонської обласної прокуратури в апеляційному суді довели законність вироку 39-річній мешканці Херсона, засудженій за державну зраду.

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