Майже 20 тисяч нових компаній за пів року: де в Україні найбільше відкривали бізнес

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В Україні протягом січня-червня 2026 року зареєстрували 19 758 нових компаній. Це найбільший показник за останні три роки

Про це повідомляє Опендатабот із посиланням на дані Єдиного державного реєстру, передає RegioNews.

Зазначається, що кількість нових компаній за перше півріччя 2026 року на 8% перевищила показник за аналогічний період 2025-го, коли було відкрито 18 277 бізнесів.

Водночас за пів року в Україні припинили діяльність 6 563 компанії – це на 28% більше, ніж торік. Попри це, загальний баланс залишається позитивним: кількість компаній зросла на 13 195.

Найбільше нових бізнесів додалося в оптовій торгівлі – приріст становив 2 304 компанії. Також зросла кількість компаній у сфері ІТ, нерухомості, громадських організацій та обслуговування будинків.

Водночас скорочення зафіксували у держуправлінні та обороні, освіті, ветеринарії, водопостачанні, а також у сфері творчості та мистецтва.

Серед причин припинення діяльності компаній найчастіше була ліквідація – 3 479 випадків. Ще 1 410 компаній припинили роботу через реорганізацію, 651 – через процедуру банкрутства, а 574 – за рішенням суду.

За регіонами найбільший приріст продемонстрував:

Київ – плюс 5 338 компаній. Львівська область (+1 220). Дніпропетровська область (+1 177).

Загалом зростання кількості бізнесів зафіксували у 23 регіонах, зменшення – у чотирьох.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд завершив перший перегляд 48-місячної програми розширеного фінансування для України. Це відкриває можливість для негайного отримання другого траншу обсягом близько $690 млн.