Був невдоволений роботою: у Києві колишній пацієнт підпалив авто психолога

Фото: Національна поліція

У Подільському районі Києва правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у підпалі автомобіля психолога однієї з громадських організацій

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Зловмисник розбив скло позашляховика BMW X5, після чого кинув до салону пляшку з легкозаймистою сумішшю. Унаслідок пожежі автомобіль отримав суттєві пошкодження.

Правоохоронці встановили, що автомобілем користувався 46-річний киянин, який працює психологом в одній із громадських організацій.

Під час оперативних заходів поліцейські менш ніж за пів години встановили особу ймовірного палія. Ним виявився 34-річний мешканець Києва – колишній пацієнт потерпілого, який, за даними слідства, був невдоволений його роботою.

Чоловіка затримали та повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві хлопці заробляли на замовленнях для росіян. Двоє хлопців підпалили два авто, які належали військовим. За ці "завдання" їм обіцяли по півтори тисячі доларів. Однак обіцяної оплати вони так і не отримали.