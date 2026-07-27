Рада безпеки ООН збереться через атаки РФ на цивільні судна у Чорному морі

Фото: ВМС ЗСУ

Рада безпеки Організації Об’єднаних Націй на запит України проведе екстрене засідання через російські удари по цивільній інфраструктурі та комерційних суднах у Чорному морі

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає RegioNews.

За його словами, Росія продовжує атакувати українські міста, а також створює загрози для свободи судноплавства та глобальної продовольчої безпеки через удари по торговельних суднах.

"Сьогодні о 17:00 за київським часом Рада безпеки ООН збереться на прохання України. Ми очікуємо чіткої та принципової відповіді на останні атаки Росії проти цивільної інфраструктури України та комерційних суден у Чорному морі", – заявив глава МЗС.

Міністр подякував міжнародним партнерам за підтримку України та наголосив на необхідності посилення тиску на Росію.

"Росія повинна припинити свої атаки та завершити свою війну агресії", – зазначив Сибіга.

Нагадаємо, 19 липня поблизу Одеси ворог атакував цивільне торговельне судно під прапором Гвінеї-Бісау, яке після завантаження кукурудзою саме виходило з українського порту. На борту перебували 18 людей: 17 громадян Сирії та Індії, а також український лоцман. Загинули 9 членів екіпажу та українець.