ВАКС визнав необґрунтованим майно керівника Кременчуцького ТЦК

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Вищий антикорупційний суд визнав необґрунтованими активи колишнього начальника Кременчуцького ТЦК. Йдеться про ті активи, які чиновник набув у перші два роки повномасштабної війни

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, передає RegioNews.



ВАКС задовільнив позов прокурора САП. Таким чином, майно, яке чиновник ТЦК набув у період з 2022 по 2024 рік, визнано необґрунтованим. Йдеться про таке майно:

⁠квартиру в клубному будинку в місті Кременчуці;

автомобіль "TOYOTA LAND CRUISER PRADO";

вартість автомобіля "TOYOTA RAV-4" та дохід від його відчуження.



Тепер суд ухвалив рішення про стягнення на користь держави вартість цих активів. Це майже 3 мільйони гривень.

Нагадаємо, що у Житомирській області депутата Бердичівської районної ради судитимуть за внесення недостовірних відомостей до декларацій на понад 46 млн грн. Обвинувальний акт уже скеровано до суду.